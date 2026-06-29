CdM 2026, Sénégal : grosse inquiétude pour Edouard Mendy

Édouard Mendy pourrait manquer le seizième de finale de la Coupe du Monde face à la Belgique. Touché au genou gauche lors de la défaite contre la Norvège (2-3), le gardien des Lions de la Teranga est retourné à Djeddah, ville d’Arabie saoudite où il évolue avec son club d’Al-Ahli, afin de subir des examens complémentaires. Remplacé par Mory Diaw, il avait ensuite assisté au large succès contre l’Irak (5-0) avant de quitter temporairement la sélection.

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Si Édouard Mendy est attendu de retour auprès du groupe avant la rencontre de mercredi à Seattle, les premiers retours sur son état de santé ne sont pas rassurants, rapporte L’Equipe. Son long aller-retour en Arabie saoudite et une préparation tronquée rendent sa titularisation très incertaine face aux Diables Rouges et des interrogations subsistent sur sa capacité à poursuivre la compétition en cas de qualification du Sénégal.