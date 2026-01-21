Le cadeau XXL offert par le Président sénégalais aux champions d’Afrique 2025

C’était la folie à Dakar après la victoire du Sénégal face au Maroc en finale de Coupe d’Afrique des Nations. Par ailleurs, à l’occasion de la cérémonie officielle organisée en l’honneur des champions d’Afrique 2025, le Président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye, s’est exprimé pour saluer l’exploit de l’équipe nationale. Lors de ce discours, il a annoncé une série de récompenses grandioses destinées à l’ensemble de la délégation sénégalaise. Le Chef de l’État a fait savoir qu’une prime de 75 millions de francs CFA (soit 114 336 d’euros) serait attribuée à chacun des joueurs de l’équipe, entraînée par Pape Thiaw. À cette récompense financière s’ajoute la vente d’un terrain d’une superficie de 1 500 mètres carrés, situé sur la Petite Côte. Or, ce n’est pas tout…

Les membres de la Fédération sénégalaise de football bénéficieront d’une enveloppe individuelle de 50 millions de francs CFA (soit 76 224 d’euros), accompagnée d’un terrain de 1 000 mètres carrés, également localisé sur la Petite Côte. Quant aux autres membres de la délégation nationale ayant contribué au succès de l’équipe, ils recevront une prime de 20 millions de francs CFA (soit 30 490 d’euros), en plus d’un terrain de 500 mètres carrés dans la même zone. Enfin, pour conclure cette journée en beauté, 305 millions de francs CFA (soit 465 109 d’euros) au ministère des Sports ont été versés. Cette somme est destinée au paiement de primes pour l’ensemble des agents du ministère.