Super League : JP Morgan s’excuse

La suite après cette publicité

Après le retrait de la majorité des clubs fondateurs, la Super League avait été suspendue et la plupart des écuries s’étaient excusées pour le mal causé aux supporters des différents clubs représentés. Une seule entité ne s’était pas exprimée : JP Morgan. C’est désormais chose faite, puisque via son porte-parole, la banque américaine s’excuse à son tour.

«Nous avons clairement mal évalué la façon dont cet accord serait perçu par l'ensemble de la communauté du football et l'impact qu'il pourrait avoir sur elle à l'avenir. Nous en tirerons les leçons», comme le relaye le New York Times. La dernière phrase de ce communiqué ne devrait pas plaire à tout le monde. Est-ce une façon de dire que le projet sera retravaillé et non pas abandonné ?