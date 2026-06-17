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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : Claude Makelele pète un plomb sur Kylian Mbappé à la TV espagnole

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé (France) @Maxppp
France 3-1 Sénégal
winamax
1 1.50 N 4.55 2 6.00 boost x10

Hier soir, l’équipe de France a parfaitement lancé sa Coupe du Monde en s’imposant 3-1 face au Sénégal grâce, notamment, à un doublé de son capitaine Kylian Mbappé. Et si le score est flatteur, les joueurs de Didier Deschamps ont bel et bien lutté pour l’emporter. Héros du soir, Mbappé a en effet connu un important déchet technique avant de se relever. Et sur une action manquée juste avant l’heure de jeu, Claude Makelele, consultant pour DAZN Espagne, s’est lâché sur le « Kyks ».

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«Oh là là, oh là là ! Qu’est-ce que tu veux ? Que le ballon vienne à toi ? Qu’est-ce que tu veux ? Oh là là, un ballon incroyable… même les défenseurs ne pouvaient rien y faire. (…) C’est le problème de Mbappé : il veut tous, absolument tous les ballons pour lui. Il doit jouer avec ses coéquipiers, mais il ne joue pas en équipe.» Mais quelques minutes plus tard, l’attaquant des Bleus a fait voler cette critique en éclat en inscrivant un doublé qui l’a fait entrer dans l’histoire des Bleus.

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