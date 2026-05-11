L’AEK Athènes est champion de Grèce

Le suspense aura duré jusqu’au bout du temps additionnel pour l’AEK Athènes. Alors que le titre semblait encore en suspens lors du derby face au Panathinaïkos, Joao Mario a surgi à la 93e minute pour délivrer les siens et sceller une victoire cruciale. Ce succès, conjugué au match nul entre l’Olympiakos et le PAOK Salonique, permet au club de la capitale de prendre une avance de huit points à seulement deux journées du terme et d’être champion.

La suite après cette publicité

Ce quatorzième titre de l’histoire du club, le premier depuis 2023, marque une étape majeure pour les hommes d’Harold Moukoudi. Sous le capitanat de l’ancien défenseur de Saint-Étienne et du Havre, l’AEK retrouve les sommets nationaux et s’assure une place pour les qualifications de la Ligue des champions. C’est un retour attendu sur la plus grande scène européenne, une compétition que les supporters athéniens n’avaient plus eu l’occasion de disputer depuis la saison 2018-2019.