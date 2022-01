Liverpool : Sadio Mané évoque la course au titre en Premier League

Si Manchester City fait cavalier seul en tête de la Premier League, Chelsea et Liverpool restent en embuscade et semblent être les seules écuries assez armées pour rivaliser avec les champions d'Angleterre en titre. Alors que les Blues accueillent les Reds ce dimanche, pour l'un des chocs de la 21ème journée de PL, Sadio Mané a évoqué, au cours d'un entretien accordé à Canal + et diffusé ce samedi, la course au titre de l'autre côté de la Manche.

« Le titre ? C'est notre objectif, celui de City et Chelsea aussi. [...] Certains mauvais résultats n'aident pas beaucoup, on doit essayer de progresser là-dessus. On a une belle équipe. On a un gros match contre Chelsea, chez eux. La balle est dans notre camp, à nous de montrer que la défaite contre Leicester (0-1, mardi, NDLR) était une erreur. À nous de tout faire pour faire basculer els choses positivement de notre côté », a notamment lâché l'international sénégalais.