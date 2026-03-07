BeIN Sports continue de faire la guerre à la LFP !

Le combat se poursuit. Selon les dernières informations de L’Equipe, beIN Sports a, en effet, fait appel de la décision rendue le 27 janvier dernier par tribunal des activités économiques de Paris dans le litige l’opposant à LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue. Pour rappel, beIN Sports - agacé des restrictions de diffusion qui lui sont imposées pour son affiche de L1 du samedi après-midi - avait décidé de ne pas régler la totalité des sommes dues (78,5 M€ par an).

Contraint de verser la somme de 14 130 000 € au titre des soldes impayés à LFP Media, beIN Sports, cette fois associé à Canal+, ne compte pourtant pas en rester là. Dès lors, la chaîne franco-qatarienne a saisi la cour de cassation face à la LFP. Les deux diffuseurs réclament ainsi 660 millions d’euros pour avoir été, selon eux, désavantagés après le contrat signé par la Ligue avec Amazon en juin 2021. A suivre…