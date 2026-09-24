Real Madrid : ça chauffe déjà entre José Mourinho et Florentino Pérez

Florentino Pérez s’est trompé. La saison dernière, le président du Real Madrid a misé sur Xabi Alonso pour mener l’équipe fanion de la Casa Blanca. L’ancien milieu de terrain cochait toutes les cases aux yeux du boss madrilène. Ce dernier a été séduit par son profil jeune, son grand potentiel, sa philosophie de jeu, mais aussi le fait qu’il soit Espagnol et un ancien de la maison. Malheureusement, la mayonnaise n’a pas totalement pris avec lui. Une partie du vestiaire, menée par Vinicius Jr et Fede Valverde, a eu la peau de l’ancien coach du Bayer Leverkusen, qui a été lâché par son président. À ce moment-là, certaines voix se sont élevées pour critiquer Florentino Pérez, qui a préféré sacrifier son entraîneur très vite plutôt que de remettre en place certains cadres.

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Les choses ne se sont pas arrangées par la suite quand Alvaro Arbeloa a été choisi pour lui succéder. Si quelques joueurs étaient ravis, surtout Vinicíus Junior, d’autres ont eu de gros problèmes avec lui, dont Kylian Mbappé, Dani Carvajal et Dani Ceballos. Les résultats n’ont pas été au rendez-vous et la tension est grimpée d’un cran jusqu’à l’implosion du vestiaire après la double altercation entre Fede Valverde et Aurélien Tchouameni. Remontés, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont sanctionné les joueurs. Mais ils ont aussi décidé de confier l’équipe à un nouveau coach une fois l’été venu. Plusieurs noms sont vite sortis du chapeau, dont celui de Didier Deschamps. Mais ce sont surtout ceux de Jürgen Klopp et de José Mourinho qui sont le plus revenus.

Premier désaccord entre Pérez et Mourinho

Très vite, l’Allemand a été écarté des débats, lui qui a ensuite accepté de prendre les commandes de la sélection de son pays. En revanche, la piste menant au Special One est devenue plus sérieuse. Lors de la campagne présidentielle, Pérez a officialisé sa volonté de faire revenir le Portugais avec lequel il avait déjà collaboré une première fois entre 2010 et 2013. Treize ans plus tard, le natif de Setúbal a fait son retour dans la capitale espagnole, après avoir réglé son départ de Benfica. « Le conseil d’administration du Real Madrid CF, réuni ce jeudi 11 juin et présidé par Florentino Pérez, a décidé de nommer José Mourinho entraîneur de l’équipe première pour les trois prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2029 », pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié le 11 juin dernier.

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Mais comme pour tous les entraîneurs, qui sont jugés en permanence, rien ne dit qu’il ira au bout de son contrat. D’autant qu’en Espagne, des échos font état de premières tensions entre Mourinho et son président. En effet, Mundo Deportivo écrit ce jeudi qu’il y a déjà un premier désaccord entre les deux hommes, sans préciser l’objet du problème. La situation sportive après deux défaites lors des quatre derniers matches et le retard pris sur le Barça avant le Clasico dans quelques semaines joueraient. Sans compter le fait que Perez, très critiqué en Espagne, mais aussi par certaines personnalités au sein du club concernant ses erreurs sur le mercato (manquer Rodri notamment, ndlr), est sous pression et attend donc de son entraîneur, qu’il a choisi personnellement, qu’il réussisse sa mission. Nous n’en sommes pas au stade du divorce, mais de premières crispations sont apparues entre le président et son entraîneur, qui n’a pas eu tous les joueurs qu’il voulait cet été.