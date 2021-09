Vladimir Petkovic analyse les lacunes des Girondins de Bordeaux

Bordeaux se déplace samedi sur la pelouse de Saint-Etienne (21h) avec l’objectif de remporter leur première victoire de la saison. Un choc du bas de tableau, les Verts comptant trois points et les Girondins deux. En conférence de presse, Vladimir Petkovic s’est exprimé sur le début de saison de son équipe. Il estime qu’il y a « beaucoup d’erreurs individuelles. Il faut plus de rigueur, de responsabilité et certainement plus d'entraide pour éviter des erreurs des uns et des autres. »

L’entraîneur de Bordeaux décèle également « une certaine peur, un certain scepticisme. Il faut éviter ce genre de sensation et se sentir plus libre, comme en seconde période lors du dernier match. On ne fait pas assez pour gagner, on entre sur le terrain sans la volonté de faire plus pour prendre les trois points. » Malgré tout, Petkovic voit « les contours d'une vraie équipe (...) Il faut plus de communication, mieux connaître ses coéquipiers pour savoir ce que pense la personne à côté de vous. C'est une partie de notre travail de passer du temps ensemble. Les résultats vont améliorer tout ce travail. Si je ne suis pas confiant, ça veut dire que je ne suis pas à ma place. »