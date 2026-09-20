BL : le Bayer Leverkusen s’offre le RB Leipzig

Ce dimanche, la 4e journée de Bundesliga offrait un joli affrontement entre le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig. Les Saxons qui restaient sur une victoire 5-0 contre Hambourg voulaient enchaîner tandis que le Werkself sortait d’un nul contre Augsbourg (2-2). Trés fermé, le début de match a vu les deux formations se neutralisaient jusqu’à ce bon travail côté droit de Tidiam Gomis peu après la demi-heure de jeu. L’ancien de Caen trouvait Romulo dont le centre à ras de terre devant le but était repris par Christopher Nkunku (34e). Un but finalement refusé pour une position de hors-jeu.

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Une alerte bien prise en compte par le Bayer Leverkusen. Juste avant la pause, Miguel Gutierrez déposait un sublime centre vers le point de penalty pour Patrik Schick qui s’en allait conclure (1-0, 45e). Et en seconde période, le Bayer Leverkusen allait même doubler la mise en contre. Sur un contre, Ibrahim Maza débordait sur la gauche et centrait dans la surface. Ridley Baku dégageait directement sur Miguel Gutierrez qui contrôlait et ajustait le gardien (2-0, 58e). Avec cette victoire 2-0, le Bayer Leverkusen grimpe à la cinquième place.