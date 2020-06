Brighton-Arsenal : les compositions sont tombées

Après s'être lourdement incliné à l'Etihad Stadium mercredi (3-0), en match en retard de la 28e journée, Arsenal (9e, 40 points) se déplace à Brighton (15e, 29 points) pour le compte de la 30e journée de Premier League, ce samedi à 16 heures. Une rencontre pas forcément évidente pour des Gunners qui avaient perdu la manche aller à l'Emirates Stadium (2-1), même si ces derniers devraient avoir plus de rythme que leurs hôtes qui reprennent tout juste le chemin de la compétition après la coupure liée au Covid-19.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Mikel Arteta va cependant devoir composer avec une liste d'absents plutôt conséquente. Chambers, Mari, Soares, Sokratis, Torreira et Xhaka sont notamment forfaits, tandis que David Luiz est suspendu après sa partie cauchemardesque de mercredi. Seule vraie satisfaction de cette reprise, Leno, sera lui bien là. L'Allemand aura devant lui une défense (re)composée de Kolasinac, Mustafi, Holding et Bellerin. Au milieu on retrouve Ceballos, Guendouzi, Saka et Pépé. Enfin, en attaque Aubameyang et Lacazette sont alignés. Côté Seagulls, Ryan est devancé par un quatuor Burn, Dunk, Webster, Schelotto et un milieu à cinq Mooy, Pröpper, Bissouma, Trossard et Groß. Maupay tentera quant à lui de redonner des couleurs à un secteur offensif en berne (1,1 buts par match cette saison en championnat).

Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté

Les compositions des équipes :

Brighton : Ryan - Burn, Dunk, Webster, Schelotto - Mooy, Pröpper, Bissouma, Groß, Trossard - Mauapy

👇 The wait is nearly over! Here's how we line up to take on @Arsenal at the Amex!



📲 @SnickersUKcom 📲#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/DiEnweYYpL — Brighton & Hove Albion (at 🏡) (@OfficialBHAFC) June 20, 2020

Arsenal : Leno - Kolasinac, Mustafi, Holding, Bellerin - Ceballos, Guendouzi, Saka, Pépé - Aubameyang, Lacazette