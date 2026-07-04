Coupe du Monde 2026 : la réaction terrible du sélectionneur du Canada

«Nous étions la meilleure équipe». Le sélectionneur du Canada Jesse Marsch a tenu ces propos après l’élimination de son équipe par le Maroc (0-3) en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. Habitué à un certain franc-parler, le coach américain de naissance a encensé son équipe après la rencontre. « Quelle superbe équipe, je préfère être nous que eux, quand bien même le Maroc est bon, je préfère être nous. je suis ier de mes gars. Je ne pourrais pas être plus fier. »

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Il a aussi évoqué la globalité du parcours du Canada, tombé en huitième avec les honneurs. « Nous avons réalisé un excellent parcours. Perdre contre le Maroc n’a rien de surprenant. Bien sûr, nous aurions aimé célébrer cette qualification, mais c’est le plus loin que nous pouvions aller. Désormais, il faut continuer à construire sur ce que nous avons accompli. »