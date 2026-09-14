Daniel Maldini impliqué dans un accident de la route

Le lendemain de la victoire de Cagliari sur la pelouse de l’Atalanta (2-1), Daniel Maldini a été impliqué dans un accident de la route à Milan. D’après la presse italienne, notamment La Gazzetta dello Sport, le joueur a été victime d’une collision vers 5h15 du matin, avant d’être conduit à l’hôpital pour des examens. Les six personnes impliquées ont été légèrement blessées et le fils de Paolo Maldini a rapidement pu regagner son domicile, son avocat assurant qu’il était en bonne santé et sans blessure grave.

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Quelques heures plus tôt, Maldini avait pourtant été le héros de la soirée avec Cagliari, en inscrivant sur penalty le but de la victoire à Bergame. Mais l’épisode extrasportif pourrait avoir des conséquences puisque son permis de conduire a été retiré après un contrôle positif à l’alcool, avec des taux de 0,91 puis 0,89 g/l rapportés par ANSA. Des analyses toxicologiques complémentaires étaient également attendues. Affaire à suivre…