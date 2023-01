PSG : l’incroyable certitude des dirigeants du Real Madrid avec Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le Real Madrid, ce n’est pas un club comme les autres. Quelques petits mauvais résultats, et c’est déjà la crise, avec des supporters et des médias particulièrement exigeants. La défaite lors de la finale de Supercoupe face au Barça et celle face à Villarreal le week-end précédent ont, du moins selon les Madrilènes, mis en évidence les lacunes de l’effectif à disposition de Carlo Ancelotti.

Notamment dans le secteur offensif, où si Benzema n’est pas inspiré, peu de joueurs sont capables de marquer, comme l’explique encore le quotidien AS sur sa une ce mardi. Et forcément, un nom revient encore sur la table, celui de Kylian Mbappé. Comme l’indique Defensa Central, de plus en plus de supporters et de figures majeures du madridismo réclament l’arrivée du Français dans un avenir proche. Pas pour cet hiver, pour des raisons évidentes, mais plutôt pour l’été prochain.

Pérez retentera sa chance

Mais surtout, le média nous dévoile une information assez croustillante. On apprend que les dirigeants madrilènes restent convaincus que Kylian Mbappé jouera au Real Madrid. La question reste juste de savoir quand. Ils sont certains que le destin du Bondynois est de jouer au Bernabéu, et ne se font aucun souci là-dessus. Il faut dire qu’en Espagne, tout le monde semble prêt à pardonner le joueur passé par Monaco. Son transfert ne causerait ainsi aucune polémique et n’aurait aucun détracteur. C’était une des conditions majeures mises par Florentino Pérez pour repasser à l’attaque à l’avenir, alors qu’il y a quelques semaines encore, tout le monde n’était pas encore convaincu. Mais la donne a changé.

Dans un autre article publié par le site, on apprend que Pérez est conscient que le Real Madrid a besoin d’un galactique l’été prochain, et que là encore, Kylian Mbappé est le meilleur profil pour endosser ce rôle. Et le patron des Merengues n’aurait pas l’intention d’attendre 2024 - quand le Français pourra choisir de quoi sera fait son avenir - pour le mettre dans un avion direction Madrid. Le feuilleton Mbappé, c’est reparti…