Super League : le Real Madrid réclame 80 millions d’euros à six clubs anglais

Le bras de fer autour de la Super League européenne pourrait connaître un nouvel épisode financier. Selon The Athletic, le Real Madrid souhaite obtenir une contribution de six clubs anglais aux frais engagés pour lancer ce projet controversé en 2021. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et Tottenham sont concernés par cette demande, dont le montant global atteindrait environ 80 millions d’euros, d’après le média britannique. Le club madrilène entend ainsi faire participer les anciens membres du projet aux dépenses engagées pour sa conception et sa promotion, alors que plusieurs formations avaient rapidement pris leurs distances avec cette compétition dissidente.

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La somme réclamée correspond notamment aux frais juridiques, administratifs et promotionnels engagés pour donner corps à la Super League. À l’origine, cette initiative devait proposer une compétition européenne réunissant les plus grands clubs du continent, avec l’ambition de concurrencer le modèle traditionnel des compétitions organisées par l’UEFA. Mais l’annonce du projet, en avril 2021, avait provoqué une vague de contestation parmi les supporters, les instances dirigeantes et les acteurs du football. Face à cette opposition massive, les clubs anglais avaient annoncé leur retrait en quelques jours, fragilisant considérablement le projet dès ses premiers instants.