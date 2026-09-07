Ali Ahamada signe son grand retour en France

Ali Ahamada va poursuivre sa carrière du côté d’Aubagne. À 35 ans, l’ancien gardien du Toulouse FC s’est engagé avec le Sporting Club Aubagne Air-Bel, pensionnaire de Ligue 3, où il devrait principalement occuper le rôle de deuxième gardien. Un nouveau défi pour l’international comorien, qui va également apporter toute son expérience au jeune Issiaka Touré, lui aussi passé par le centre de formation du TFC.

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Le SCAAB est fier d’annoncer l’arrivée d’Ali Ahamada pour la saison 2026-2027. 🔥



Une arrivée annoncée exclusivité chez @bfmmarseille ainsi que l’officialisation de l’ouverture de son académie de gardien de but en collaboration avec le club pic.twitter.com/WuSgMVgvfW — Sporting Club Aubagne Air Bel (@Scaabofficiel) September 7, 2026

Mais cette arrivée ne se limitera pas au terrain. Dans le cadre de son nouveau projet, Ali Ahamada va également lancer son académie de gardiens de but en collaboration avec le club aubagnais. L’ancien Toulousain prépare déjà activement son après-carrière puisqu’il passe actuellement ses diplômes d’entraîneur et va aussi intégrer l’encadrement des U20 des Comores en tant qu’entraîneur des gardiens. Une double casquette qui lui permettra donc de continuer à jouer tout en amorçant sa reconversion.