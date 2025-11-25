Real Madrid : l’entraîneur de l’Olympiakos refuse de donner des conseils à Xabi Alonso

Interrogé sur la pression qui entoure le Real Madrid, José Luis Mendilibar a estimé que ce type d’exigence fait partie du quotidien des grandes équipes. « Pour des équipes comme le Real Madrid ou nous, si on ne gagne pas deux matchs… la pression est la même, l’obligation de gagner chaque jour. On le sait, mais il faut garder son sang-froid pour gérer tout ça. Et le Real Madrid l’a », a expliqué l’entraîneur de l’Olympiakos, avant de rappeler que « la saison ne fait que commencer » et que « le plus dur est à venir ». Selon lui, les Madrilènes ne « vont pas paniquer », à condition toutefois que son équipe parvienne à « leur mettre la pression pour les empêcher de jouer leur jeu ».

Invité à évoquer Xabi Alonso, l’Espagnol s’est montré tout aussi direct : « Je n’ai aucun conseil à lui donner, il sait de quoi il retourne ; il est bien placé au sein du club et il n’aura aucun problème à y rester. « Peu importe quelle équipe du Real Madrid se présente, ou comment elle se présente. C’est le Real Madrid, la meilleure équipe d’Europe. Respect total. Et nous devons jouer notre jeu pour gagner. S’ils font un grand match et que tout le monde est en forme, c’est très difficile de les battre, même sans faire d’erreurs. Mais si nous jouons comme nous le ferons, je pense que ce sera compliqué pour eux. » Une manière de saluer la solidité du projet madrilène tout en recentrant le débat sur le défi qui attend l’Olympiakos.