Manchester United : Erik ten Hag s'en prend à Cristiano Ronaldo !

Le feuilleton Cristiano Ronaldo s'était un peu calmé ces derniers jours mais voilà qu'un élément va le faire repartir de plus belle. Dimanche, les Red Devils ont fait match nul à Old Trafford contre le Rayo Vallecano (1-1) pour le retour de l'attaquant portugais à la compétition. Pour son premier match de préparation, Ronaldo est sorti à la pause sans grande surprise. C'est surtout la suite qui nous intéresse ici.

Après avoir raté les cinq premières rencontres de l'été et la tournée en Thaïlande et en Australie, le quintuple Ballon d'Or a été photographié en train de quitter le stade avant la fin du match. Cette information avait de quoi gêner le club anglais, qui selon le canal officiel «n'a pas été en mesure de fournir une clarification». Il se trouve qu'aujourd'hui, on apprend qu'Erik ten Hag a fustigé cette attitude qu'il ne juge pas professionnelle.

Ten Hag critique l'attitude de CR7

«C'est inacceptable. Pour tout le monde. Nous sommes une équipe et vous devez rester jusqu'à la fin», a lâché le technicien néerlandais dans un entretien accordé à Viaplay Sport aux Pays-Bas, indiquant également que Ronaldo ne fut pas le seul joueur à s'échapper plutôt que prévu du stade. «Il y en a d'autres qui ont fait ça», insiste Ten Hag. Une déclaration qui risque de faire beaucoup réagir à 4 jours du lancement de la saison.

Elle permettra surtout d'alimenter les envies de départ de l'ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus, alors que Manchester United ne souhaite pas perdre la star. Reste qu'avec Erik ten Hag, les passe-droits ne sont pas permis quelle que soit l'envergure du palmarès. D'après la presse anglaise, Ronaldo ne démarrera pas la saison comme titulaire dimanche à Brighton. Rien d'étonnant car il est en manque de rythme mais il peut y avoir de quoi s'inquiéter pour les semaines suivantes.