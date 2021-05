PSG : Neymar va prolonger son contrat ce samedi

La suite après cette publicité

Qu'elle paraît bien lointaine l'époque où Neymar (29 ans) remuait ciel et terre pour retourner au FC Barcelone. Depuis plusieurs semaines, la question de l'avenir de l'international auriverde (103 sélections, 64 buts) semblait enfin réglée. Sauf que sa prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain, où son bail court actuellement jusqu'en 2022, tardait à s'officialiser. Face à ce contexte, les Blaugranas semblaient ainsi de plus en plus croire à un retour du génie brésilien.

La presse catalane était même formelle et, alors que Lionel Messi aurait décidé de rester avec son club de toujours, le Barça était prêt à tout pour satisfaire les exigences de sa star argentine et donc prêt à tout pour arracher Neymar des griffes du club de la capitale. Du côté des médias ibériques, le prix de 60 millions d'euros était même évoqué pour l'homme aux 15 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec Paris.

Officialisation ce samedi

Mais voilà, entre temps, Neymar avait lui-même pris la parole et avait tenu à rassurer tout le monde : son aventure parisienne est loin d'être terminée, indiquant au passage que sa prolongation de contrat était en bonne voie, lui qui explique bien se sentir en France. Et d'après les informations de L'Equipe, cette tendance va se confirmer mais surtout se matérialiser. Le quotidien sportif explique que le Brésilien a signé la prolongation de son bail avec le PSG, et ce jusqu'en 2026.

L'Equipe explique surtout que l'officialisation devrait même intervenir dès ce samedi, afin de clore définitivement ce dossier tumultueux ayant fait bien des anxieux du côté des supporters du club francilien mais également du côté de la direction parisienne, alors que Nasser Al-Khelaïfi aurait personnellement envoyé une lettre à la nouvelle direction du FC Barcelone pour lui demander de laisser tranquille Neymar. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain va donc pleinement pouvoir se concentrer sur la fin de saison de la formation entraînée par Mauricio Pochettino, avec un titre de champion à aller chercher en Ligue 1 ainsi qu'une Coupe de France à soulever pour un peu mieux digérer l'élimination en demi-finales de Ligue des Champions face à Manchester City, où Neymar a déçu... Cela tombe bien, il pourra se rattraper dès la saison prochaine.