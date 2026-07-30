La Ligue 3 a trouvé son naming
La reprise de la 3e division se rapproche. C’est dans moins de 10 jours maintenant que la Ligue 3 va officiellement se lancer, remplaçant le championnat de National. La fédération s’est donc attaquée à lui trouver une identité visuelle, un trophée, et un naming pouvant accompagner le financement de la compétition. C’est chose faite. Après la Ligue 1 McDonald’s et la Ligue 2 BKT, place à la Ligue 3 Betclic. L’entreprise de paris sportifs, hippiques et de poker en ligne a signé un contrat de 3 ans avec la FFF.
Partenaire de la FFF depuis 2021, @Betclic devient le partenaire titre de la Ligue 3 pour les trois prochaines saisons et accompagnera le développement de ce nouveau championnat professionnel.#Ligue3Betclichttps://t.co/gCLBsQpDbm— Ligue 3 Betclic (@ligue3_fff) July 30, 2026
«C’est un financement substantiel à l’heure où le sport cherche des financements privés. La Ligue 3 va devenir une antichambre de la L1 et L2», affirme Julien Brun, le directeur général du groupe. Paradoxalement, la Ligue 3 n’est pas ouverte aux paris sportifs, du moins pour le moment. «On a demandé à ouvrir les paris à l’Autorité nationale des jeux, on n’a pas eu cette autorisation», poursuit le dirigeant. On ne connaît pas encore le montant touché par la FFF dans cet accord.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer