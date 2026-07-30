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La Ligue 3 a trouvé son naming

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ligue 3 @Maxppp

La reprise de la 3e division se rapproche. C’est dans moins de 10 jours maintenant que la Ligue 3 va officiellement se lancer, remplaçant le championnat de National. La fédération s’est donc attaquée à lui trouver une identité visuelle, un trophée, et un naming pouvant accompagner le financement de la compétition. C’est chose faite. Après la Ligue 1 McDonald’s et la Ligue 2 BKT, place à la Ligue 3 Betclic. L’entreprise de paris sportifs, hippiques et de poker en ligne a signé un contrat de 3 ans avec la FFF.

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«C’est un financement substantiel à l’heure où le sport cherche des financements privés. La Ligue 3 va devenir une antichambre de la L1 et L2», affirme Julien Brun, le directeur général du groupe. Paradoxalement, la Ligue 3 n’est pas ouverte aux paris sportifs, du moins pour le moment. «On a demandé à ouvrir les paris à l’Autorité nationale des jeux, on n’a pas eu cette autorisation», poursuit le dirigeant. On ne connaît pas encore le montant touché par la FFF dans cet accord.

Pub. le - MAJ le
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