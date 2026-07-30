La Ligue 3 a trouvé son naming

La reprise de la 3e division se rapproche. C’est dans moins de 10 jours maintenant que la Ligue 3 va officiellement se lancer, remplaçant le championnat de National. La fédération s’est donc attaquée à lui trouver une identité visuelle, un trophée, et un naming pouvant accompagner le financement de la compétition. C’est chose faite. Après la Ligue 1 McDonald’s et la Ligue 2 BKT, place à la Ligue 3 Betclic. L’entreprise de paris sportifs, hippiques et de poker en ligne a signé un contrat de 3 ans avec la FFF.

La suite après cette publicité

Partenaire de la FFF depuis 2021, @Betclic devient le partenaire titre de la Ligue 3 pour les trois prochaines saisons et accompagnera le développement de ce nouveau championnat professionnel.#Ligue3Betclichttps://t.co/gCLBsQpDbm — Ligue 3 Betclic (@ligue3_fff) July 30, 2026

«C’est un financement substantiel à l’heure où le sport cherche des financements privés. La Ligue 3 va devenir une antichambre de la L1 et L2», affirme Julien Brun, le directeur général du groupe. Paradoxalement, la Ligue 3 n’est pas ouverte aux paris sportifs, du moins pour le moment. «On a demandé à ouvrir les paris à l’Autorité nationale des jeux, on n’a pas eu cette autorisation», poursuit le dirigeant. On ne connaît pas encore le montant touché par la FFF dans cet accord.