La France remporte sa troisième Coupe du Monde de football fauteuil électrique

L’équipe de France de foot fauteuil électrique a décroché sa troisième Coupe du monde consécutive, après ses sacres en 2017 et 2023. Les Bleus ont remporté une finale haletante face à l’Angleterre (2-1 après prolongation), à Buenos Aires, en Argentine, grâce à des buts de Mohamed Ghelami et Tristan Le Beller. Battus par les Anglais (3-1) lors de leur entrée en lice, les Français ont su se remobiliser pour aller chercher un titre historique.

La suite après cette publicité

🇫🇷🏆 HISTORIQUE ! LES BLEUS DÉCROCHENT LEUR TROISIÈME ÉTOILE MONDIALE ! ILS L’ONT FAIT ! À Buenos Aires, l’équipe de France de foot fauteuil électrique réalise un exploit historique : un troisième titre de champion du monde consécutif ! https://t.co/J9iKnLXRbL — FFHandisport (@FFHandisport) October 23, 2026

La suite après cette publicité

Avec cette troisième couronne mondiale, les hommes de David Vergé deviennent la première nation à réaliser un tel triplé dans la discipline. Le sélectionneur, qui a dirigé les Bleus lors de leurs trois sacres, a annoncé son départ au sommet. « C’est une victoire collective et c’est ce qui nous rend encore plus fiers », a-t-il savouré, après avoir salué l’engagement des joueurs, du staff et de l’ensemble de l’encadrement.