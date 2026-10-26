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Coupe du Monde

La France remporte sa troisième Coupe du Monde de football fauteuil électrique

Par Valentin Feuillette
1 min.
FFF @Maxppp

L’équipe de France de foot fauteuil électrique a décroché sa troisième Coupe du monde consécutive, après ses sacres en 2017 et 2023. Les Bleus ont remporté une finale haletante face à l’Angleterre (2-1 après prolongation), à Buenos Aires, en Argentine, grâce à des buts de Mohamed Ghelami et Tristan Le Beller. Battus par les Anglais (3-1) lors de leur entrée en lice, les Français ont su se remobiliser pour aller chercher un titre historique.

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Avec cette troisième couronne mondiale, les hommes de David Vergé deviennent la première nation à réaliser un tel triplé dans la discipline. Le sélectionneur, qui a dirigé les Bleus lors de leurs trois sacres, a annoncé son départ au sommet. « C’est une victoire collective et c’est ce qui nous rend encore plus fiers », a-t-il savouré, après avoir salué l’engagement des joueurs, du staff et de l’ensemble de l’encadrement.

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