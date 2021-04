PSG : Mauricio Pochettino donne la clé pour le titre en Ligue 1

La suite après cette publicité

2e de Ligue 1 à un petit point du LOSC, le PSG n'a pas le droit au faux pas demain lors de son déplacement à Metz (à suivre en live commenté sur notre site). Mauricio Pochettino le sait et compte bien réaliser un sans-faute d'ici la fin du championnat, sans oublier les autres compétitions. Pour cela, il compte sur tout le monde au sein de l'effectif.

«La clé c’est l’importance de chaque match, la gestion du groupe et des joueurs, de toujours aligner une équipe compétitive. Nous jouons tous les 3 jours depuis 3 mois et demi et nous sommes encore dans trois compétitions. On aura besoin de tout le monde. Il faut être à très haut niveau et c'est ce qui nous permettra d’atteindre nos objectifs», a expliqué l'Argentin en conférence de presse.