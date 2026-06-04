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Palestine : une joueuse palestinienne arrêtée et écrouée en Israël

Par Valentin Feuillette
1 min.
Drapeau de la Palestine @Maxppp

La joueuse de l’équipe nationale féminine palestinienne, Rand Halawani (20 ans), a été arrêtée mardi à Jérusalem après avoir été convoquée pour un interrogatoire. Les autorités israéliennes affirment qu’elle est soupçonnée, avec une autre personne, d’avoir lancé des objets depuis un toit en direction de manifestants. Un tribunal a prolongé sa détention jusqu’à vendredi au moins.

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Par ailleurs, plusieurs autres arrestations de Palestiniennes ont été signalées en Cisjordanie occupée, dont une ancienne internationale, dans le cadre d’accusations liées à des « activités terroristes » selon l’armée israélienne. La Fédération palestinienne de football dénonce ces détentions, tandis que l’Université de Birzeit estime qu’elles s’inscrivent dans une politique visant les étudiants et l’enseignement palestinien.

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