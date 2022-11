Rennes - Larnaca : les compositions officielles

Ultime journée d’Europa League ce soir. Le Stade Rennais reçoit au Roazhon Park les Chypriotes de l’AEK Larnaca (rencontre à suivre en direct commenté dès 21h00). Déjà qualifiés, les Bretons ont une dernière chance de finir premiers de ce groupe B et de dépasser le Fenerbahçe. Cette première place permettrait à Bruno Genesio et sa formation d’atteindre les 1/8e de finale de la compétition directement, et donc éviter les clubs reversés de Ligue des champions en 1/16e de finale comme le Barca, la Juventus ou encore l’Ajax. Rennes doit donc absolument gagner et surtout, Rennes doit marquer le plus possible afin de devancer le Fener à la différence de buts.

La suite après cette publicité

L'entraîneur rennais Bruno Genesio a décidé d'effectuer un turn-over malgré l'enjeu. Mandanda, Theate, Traoré, Ugochukwu ou encore Gouiri sont sur le banc. Certains cadres sont tout de même présents à l'instar de Bourigeaud, Majer, Tait ou bien Terrier. Kalimuendo sera accompagné du jeune Abline aux avant-postes. Dans les rangs chypriotes, José Luis Oltra, le tacticien espagnol, doit faire face à de nombreuses absences, notamment en attaque. Le meilleur buteur du club cette saison Guyrsco est tout de même présent au coup d’envoi.

Les compositions d’équipe :

Rennes : Alemdar - Assignon, Rodon, Belocian, Meling - Bourigeaud (cap), Tait, Majer, Terrier - Kalimuendo, Abline

Larnaca : Piric - Kypros, Milicevic, Tomovic (cap), Garcia - Ledes, Pons, Mamas - Rosales, Olatunji, Gyurcso