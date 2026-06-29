Les mots forts de R9 sur Kylian Mbappé : « son style de jeu me fait penser à moi, à mon apogée »

À l’approche des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026, Ronaldo Nazário continue de suivre de près le parcours du Brésil depuis les tribunes, aux côtés de plusieurs anciennes gloires de la Seleção. Double champion du monde et longtemps meilleur buteur de l’histoire de la compétition, le Brésilien, désormais dépassé par Lionel Messi puis Kylian Mbappé, assure ne nourrir aucun regret. Dans un entretien accordé à L’Équipe, « R9 » a préféré mettre en avant l’héritage laissé par les plus grands joueurs plutôt que les statistiques.

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Interrogé sur le duel entre Messi et Mbappé pour le record de buts en Coupe du Monde, l’ancien attaquant a couvert les deux hommes d’éloges. « Ça me fait dire que tous les records sont faits pour être battus, et que le football va de toute façon au-delà des chiffres. Il faut aussi penser à l’héritage qu’on laisse. Mais ils sont tous les deux, sans aucun doute, des joueurs qui transcendent les chiffres et qui méritent d’être les meilleurs buteurs de tous les temps de la compétition. Messi, c’est l’un des plus grands joueurs de toute l’histoire du football, et il est encore influent et décisif aujourd’hui. Quant à Mbappé, son style de jeu me fait penser à moi à mon apogée. Il est l’un des plus grands du football actuel et un héritier naturel des légendes du jeu », a expliqué l’ancien joueur du Real Madrid. Kylian Mbappé appréciera.