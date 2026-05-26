Mercato : 8 changements sont déjà prévus sur les bancs de Serie A

En moyenne la durée de vie d’un entraîneur en Italie n’est pas très longue. Mais y entraîner ouvre aussi beaucoup de portes puisque les techniciens transalpins jonglent d’un club à un autre sans aucun souci. Cela est le cas d’Antonio Conte, qui a déjà entraîné Bari, l’Atalanta, Sienne, la Juventus, l’Inter et enfin Naples, où il était en poste depuis 2024. Mais le natif de Lecce n’y restera pas l’an prochain. Les Partenopei ont confirmé son départ ce lundi. La veille, Conte avait déjà déclaré à la presse : «j’ai eu la chance de rencontrer un groupe avec lequel nous avons parlé clairement, nous nous sommes mis d’accord, en nous disant que nous devions ramer dans la même direction malgré le vent contraire, et nous sommes repartis. J’ai appelé le président il y a un mois, je ne voulais rien savoir et je lui ai dit : "en vertu de l’amitié qui nous lie, je sens que mon parcours ici touche à sa fin." La décision venait de moi.»

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Du mouvement sur les bancs

De l’autre côté des Alpes, certaines publications sportives indiquent qu’il est en lice pour devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale d’Italie. Conte est aussi lié à l’AC Milan. Car les Rossoneri ont décidé de se séparer de Massimiliano Allegri. Ce dernier a échoué à qualifier les Rossoneri en Ligue des Champions lors de l’ultime journée de Serie A. Pour ne rien arranger, ses relations avec la direction, en particulier avec Zlatan Ibrahimovic, se sont rafraîchies ces dernières semaines. Pour le remplacer, la Gazzetta dello Sport révèle que les Lombards ont coaché les noms de Vincenzo Italiano (Bologne) et de Raffaele Palladino, sur le départ à l’Atalanta. Des pistes étrangères sont aussi mentionnées, dont celles menant à Xavi, libre depuis son départ du Barça et qui connaît très bien Ibra, et à Andoni Iraola, très courtisé après son joli passage à Bournemouth. Marco Silva plaît aussi. Mais le coach de Fulham est attendu à Benfica, pour remplacer José Mourinho en partance pour le Real Madrid. Oliver Glasner, qui va quitter Crystal Palace, et Mauricio Pochettino, qui est le sélectionneur des USA, sont aussi suivis.

La succession d’Allegri est donc déjà lancée. Mais le coach italien ne perd pas de temps non plus. Lié à la Squadra Azzurra depuis quelques mois, il est aussi dans le viseur de… Naples pour remplacer Conte. Radio Kiss Kiss assure qu’il est la priorité d’Aurelio Di Laurentiis et de son club cet été. Du côté de la capitale, il y a aussi du mouvement. Si Gian Piero Gasperini va continuer à l’AS Roma après les départs de quelques dirigeants, Maurizio Sarri, lui, va quitter la Lazio pour signer à l’Atalanta. Pour le remplacer, le président Claudio Lotito devrait miser sur Gennaro Gattuso. Malgré son échec lors des qualifications à la Coupe du Monde 2026, l’ancien sélectionneur garde une belle côte au pays. Selon Il Messaggero, il devrait être préféré à Raffaele Palladino ou encore à Thiago Motta, qui a encore une année de contrat à la Juventus. Ce qui peut poser un problème pour certains clubs car il doit d’abord se mettre d’accord avec la Vieille Dame pour être libéré.

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Chez les cadors comme dans les clubs moins huppés

Cesc Fabregas, lui, a réussi des merveilles avec Côme. Son équipe jouera la Ligue des Champions l’an prochain. Forcément, cela attire les regards et les convoitises. Mais l’Espagnol a été plus ou moins clair sur son avenir à court terme. Luciano Spalletti sera aussi sur le banc de la Juventus, sauf retournement de situation de dernière minute. C’est ce qu’a assuré hier le PDG Damien Comolli. «La seule chose actuellement est de construire une équipe solide, avec l’entraîneur, avec Luciano, avec une idée très claire de ce qu’il faut faire.» Le coach italien se projette aussi, lui qui attend des changements importants lors du prochain mercato. Une preuve qu’il se projette et prépare la suite avec la direction piémontaise. Pour Vincenzo Italiano, rien n’est encore sûr. Le Corriere dello Sport annonce qu’il va s’entretenir avec ses dirigeants dans la semaine pour faire un point. Naples et Milan sont des destinations possibles pour lui. En cas de départ, Bologne est déjà en train de scruter le marché. Le CdS explique que Daniele De Rossi a un avantage sur ses concurrents Raffaele Palladino et Fabio Grosso (Sassuolo).

Le club a discuté avec les agents des trois techniciens pour tâter le terrain. Celui de Grosso doit aussi échanger avec la Fiorentina. La Viola a coché le nom de l’ancien Lyonnais mais aussi celui de Patrick Vieira, libre depuis son départ du Genoa. Le CdS précise que Fabio Paratici, le directeur sportif du club, va rencontrer cette semaine Paolo Vanoli, afin de savoir si l’aventure va continuer ensemble ou pas. La tendance est plutôt à un départ. Avec l’incertitude Grosso, qui est aussi courtisé par Naples, Sassuolo regarde aussi le marché. Fabio Pisacane a été approché mais il a assuré continuer à Cagliari. Le Torino souhaite aussi apporter du sang neuf et devrait se séparer de Roberto D’Aversa, en fin de contrat. Ivan Juric, Alberto Aquilani et Ignazio Abate sont suivis. Selon nos informations, le club a aussi un œil sur Igor Tudor, libre après son passage à Tottenham. De nombreux mouvements sont donc à prévoir dans la botte où 8 bancs sont disponibles ou risquent de l’être (AC Milan, Naples, Bologne, Atalanta, Lazio, Torino, Sassuolo, Fiorentina). Heureusement, certains jouent encore la carte de la fidélité comme l’Inter, totalement ravie de Cristian Chivu. L’été promet d’être agité en Italie.