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Premier League

Chelsea : Côme a tout bouclé pour Robert Sanchez

Par Valentin Feuillette
Robert Sanchez @Maxppp

Como tient Robert Sánchez. Selon Fabrizio Romano, le club italien a trouvé un accord verbal avec Chelsea pour l’arrivée du gardien espagnol sous la forme d’un prêt. Le portier de 28 ans est poussé vers la sortie après l’arrivée d’Emiliano Martínez chez les Blues.

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Sánchez devrait ainsi rejoindre Côme pour pallier le départ de Noel Törnqvist, qui s’apprête lui à prendre la direction de Monza. Un nouveau chapitre se dessine donc pour l’ancien gardien de Brighton, qui n’entre plus dans les plans de Xabi Alonso à Chelsea et devrait poursuivre sa carrière en Serie A.

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