Lionel Messi remercie le PSG

La suite après cette publicité

Rentré à Paris ces dernières heures, Lionel Messi a fait son grand retour à l’entraînement ce mercredi. Félicité comme il se doit pour son titre de champion du monde, l’Argentin s’est exprimé.

« Je suis heureux d’être revenu. Je veux remercier tout le monde pour l’accueil que j’ai reçu, de tout le personnel, de mes coéquipiers et du staff. Je suis content et je vais me préparer pour les échéances qui arrivent », a-t-il déclaré sur le média du club.

À lire

Vidéo : la tête d’Ethan Mbappé pour le retour de Messi retourne Twitter