Serie A : l’Atalanta humiliée par la lanterne rouge de Vérone

Hellas Vérone a réalisé une performance convaincante au Stadio Marcantonio Bentegodi lors de cette 14e journée de Serie A, s’imposant (3-1) face à Atalanta dans un match où les Véronais, pourtant très mal en point cette saison, ont surpris. Les hommes de Paolo Zanetti ont rapidement pris le contrôle grâce à un jeu porté vers l’avant et une défense solide. Ramy Belghali a ouvert le score à la 28e minute, avant que Giovane ne double la mise à la 36e minute. En seconde période, Bernede a inscrit le troisième but pour sceller le succès à la 71e minute, offrant un avantage confortable à son équipe.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Atalanta 16 14 0 3 7 4 17 17 19 Hellas 9 14 -10 1 6 7 11 21

Atalanta, dirigée par Raffaele Palladino après le renvoi de Ivan Juric, a eu du mal à réagir malgré un penalty transformé par Scamacca à la 81e minute. Les visiteurs ont tenté de réduire l’écart, mais le bloc vénète est resté solide, bien organisé autour de Montipò dans les buts et de ses trois centraux. Cette victoire permet à Hellas Vérone de prendre de l’air au classement et de ne plus camper la lanterne rouge, tandis qu’Atalanta reste en quête de régularité après plusieurs contre-performances récentes.