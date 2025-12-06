Menu Rechercher
Commenter 2
Serie A

Serie A : l’Atalanta humiliée par la lanterne rouge de Vérone

Par Valentin Feuillette
1 min.
Gianluca Scamacca sous les couleurs de l'Atalanta Bergame @Maxppp
Hellas 3-1 Atalanta

Hellas Vérone a réalisé une performance convaincante au Stadio Marcantonio Bentegodi lors de cette 14e journée de Serie A, s’imposant (3-1) face à Atalanta dans un match où les Véronais, pourtant très mal en point cette saison, ont surpris. Les hommes de Paolo Zanetti ont rapidement pris le contrôle grâce à un jeu porté vers l’avant et une défense solide. Ramy Belghali a ouvert le score à la 28e minute, avant que Giovane ne double la mise à la 36e minute. En seconde période, Bernede a inscrit le troisième but pour sceller le succès à la 71e minute, offrant un avantage confortable à son équipe.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
12 Logo Atalanta Atalanta 16 14 0 3 7 4 17 17
19 Logo Hellas Hellas 9 14 -10 1 6 7 11 21

Atalanta, dirigée par Raffaele Palladino après le renvoi de Ivan Juric, a eu du mal à réagir malgré un penalty transformé par Scamacca à la 81e minute. Les visiteurs ont tenté de réduire l’écart, mais le bloc vénète est resté solide, bien organisé autour de Montipò dans les buts et de ses trois centraux. Cette victoire permet à Hellas Vérone de prendre de l’air au classement et de ne plus camper la lanterne rouge, tandis qu’Atalanta reste en quête de régularité après plusieurs contre-performances récentes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Atalanta
Hellas

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Atalanta Logo Atalanta
Hellas Logo Hellas Vérone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier