Brésil : Vinícius Júnior au coeur d'une étonnante polémique

De repos, Vinícius Júnior, accompagné par Eder Militão, a profité d'un jour off pour s'offrir une célèbre pièce de viande recouverte d'or. Un plaisir loin de faire l'unanimité au Brésil, où il lui est reproché ce mode de vie jugé indécent. Attaqué par les médias locaux, le Madrilène s'est, en conférence de presse, défendu de la manière dont il a choisi de passer son temps libre.

« Je crois que pendant mon temps libre, je peux faire ce que je veux. J'essaie de me divertir le plus possible. Je fais ce que je pense être le mieux pour moi. Je ne crois pas qu'ils devraient parler de ce que nous devrions ou ne devrions pas faire. Mais de ce que nous faisons sur le terrain », a ainsi réagi le principal intéressé. Pas de quoi en faire tout un plat.