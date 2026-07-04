La qualification de l’Argentine face au Cap Vert lors de cette Coupe du Monde 2026 a pris des allures de bras de fer inattendu, loin du scénario tranquille que certains imaginaient. Sur le terrain, rien n’a été simple et encore moins maîtrisé. Après un score de parité à la fin du temps réglementaire, les Argentins ont dû puiser dans leurs ressources pour s’imposer (3-2) au terme de la prolongation. Le match a été tendu, accroché, parfois brutal dans l’intensité, avec un Cap Vert audacieux qui a longtemps cru pouvoir faire tomber un géant. L’Argentine a fini par s’en sortir, mais sans convaincre totalement, laissant derrière elle une impression de fragilité inhabituelle pour une sélection pourtant habituée aux sommets récents. C’est dans ce contexte électrique que Gianni Infantino, président de la FIFA, a déclenché une nouvelle tempête médiatique.

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Présent en sortie de stade à Miami, il s’est exprimé dans une interview accordée à DSports, laissant échapper une phrase qui a immédiatement fait réagir. Il a évoqué son émotion face au match, affirmant en substance avoir souffert en regardant l’Argentine, avant de se reprendre rapidement pour rappeler la neutralité de son rôle. «Salutations à tous en Argentine, et félicitations à vous, car ce soir nos cœurs étaient avec… et même ceux d’entre nous qui étaient neutres et encourageaient les deux côtés… eh bien !» Ce rétropédalage en direct, presque maladroit, a suffi à embraser les réseaux sociaux. La vidéo a tourné en boucle, chaque mot et hésitation ont été décortiqués et interprétés comme un aveu. Dans la foulée, les images ont été détournées, transformées en memes où Infantino apparaissait comme un supporter de l’Albiceleste, alimentant encore davantage la confusion entre communication officielle et proximité supposée.

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La goutte de trop pour Infantino ?

Très vite, la polémique a pris de l’ampleur bien au-delà de cette simple phrase. Une partie des supporters et observateurs y ont vu une nouvelle preuve d’un traitement particulier réservé à l’Argentine sur la scène mondiale. L’idée n’est pas nouvelle mais elle ressurgit à chaque grande compétition, portée par les performances de Lionel Messi et par la visibilité exceptionnelle de la sélection argentine. Les critiques pointent une influence médiatique disproportionnée, une mise en lumière constante, et une tendance à raconter l’histoire du tournoi autour de l’Argentine comme fil narratif central. Et c’est donc en ce sens que la sortie d’Infantino a été interprétée comme un symbole de proximité trop assumée entre les instances dirigeantes et certaines équipes phares, ravivant des soupçons de favoritisme qui collent à la FIFA depuis des années, notamment lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

🚨TRENDING: FIFA President Gianni Infantino says he suffered with Argentina while watching the Cabo Verde game pic.twitter.com/BiuapKZWMs — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 4, 2026

Cette perception s’inscrit dans un climat plus large où la Coupe du Monde 2026 est déjà scrutée sous l’angle des équilibres sportifs et des arrangements de calendrier. Certains dénoncent une organisation qui pourrait, selon eux, offrir des trajectoires plus favorables à des sélections médiatiques, l’Argentine en tête, dans un tournoi élargi où la gestion des déplacements et des temps de récupération devient stratégique. Les comparaisons avec les débats ayant entouré le Qatar reviennent régulièrement, comme un écho persistant d’une défiance envers la FIFA et ses décisions. Chaque déclaration, image et décision arbitrale supposée deviennent alors un carburant pour nourrir une suspicion globale contre l’Albiceleste et surtout Lionel Messi. La sortie d’Infantino n’a pas seulement été une maladresse verbale, mais elle est devenue le point de départ d’une nouvelle crise d’interprétation où l’Argentine se retrouve, une fois encore, au centre de toutes les lectures polémiques.