Un rapport pousse la France à être candidate à l’organisation de l’Euro 2036 et de la Coupe du Monde 2038 !

Ces derniers temps, la FIFA n’a pas vraiment fait l’unanimité avec son mode d’attribution des Coupes du Monde. L’édition 2026, confiée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ressemble fortement à une compensation accordée au pays de l’Oncle Sam après les échecs controversés de 2018 et de 2022. Celle de 2030 fait polémique avant même d’avoir commencé. En attribuant trois matches d’ouverture à l’Argentine, au Paraguay et à l’Uruguay, tout en confiant le reste du tournoi au Portugal, à l’Espagne et au Maroc, la FIFA a planifié une Coupe du Monde pas très écologique. Sans parler du choix d’organiser trois matches en Amérique du Sud, afin de laisser la voie libre à l’Arabie saoudite. Un continent ne pouvant pas organiser deux Coupes du Monde consécutives, l’Europe, l’Amérique et l’Afrique étaient donc hors-jeu pour 2034.

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Ce mardi, L’Équipe nous apprend que l’édition 2038 fait également parler… en France. Après un rapport commandé en 2024 à l’association Territoires d’événements sportifs (TES, créée après l’Euro 2016 et regroupant 30 collectivités ayant accueilli de grands événements sportifs) par l’ancien ministre des Sports, Gil Avérous, le quotidien nous apprend que les conclusions viennent de tomber. Un rapport de 118 pages dans lequel le besoin d’accueillir de grands événements sportifs doit être régulier. En clair, la TES incite la classe politique à pousser pour que la France soit candidate à l’organisation de plusieurs grands événements sportifs à venir, dans le but de poursuivre la modernisation de ses infrastructures.

Organiser pour se moderniser

«Face à la pénurie de candidatures et à l’accroissement du nombre, des formats et des exigences des compétitions, la France présente en effet l’avantage d’être l’un des derniers pays en capacité d’organiser seul de grands événements sportifs de cette nature. (…) Après l’Arabie saoudite en 2034 et l’augmentation des formats et du nombre de matches, nous avons la conviction qu’il faudra revenir à un modèle d’organisation plus durable et respectueux des exigences de la transition écologique », peut-on lire dans le rapport, qui ajoute que les chances de victoires seraient maximisées en s’associant avec un pays proche comme l’Allemagne.

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Ainsi, la TES encourage la France à candidater pour l’Euro masculin 2036, l’Euro féminin 2033, la Coupe du Monde masculine de 2038. Et ce n’est pas tout. Si la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA est maintenue dans la durée, la TES recommande également de postuler pour les éditions 2033, voire 2037. Rien n’indique que l’Hexagone se portera candidat pour tous ces événements, mais l’ambition des collectivités française est bel et bien là !