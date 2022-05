Le Real Madrid veut frapper un nouveau gros coup à 0€

Le Real Madrid s'est toujours distingué par sa capacité à signer des gros chèques pour attirer les meilleures stars de la planète. Et pas que, puisque même des jeunes joueurs comme Rodrygo ou Vinicius Jr sont recrutés à coups de millions (60 millions au total pour les deux Brésiliens). Mais, l'écurie présidée par Florentino Pérez sait aussi faire quelques bons coups pour quelques cacahuètes, voire pour 0 €.

La suite après cette publicité

La preuve avec David Alaba, arrivé pour renforcer la défense centrale après les départs de Varane et de Ramos. Et force est de constater que l'Autrichien, arrivé suite au terme de son contrat avec le Bayern Munich, est déjà un joueur très important pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Cet été, les Madrilènes vont accueillir un nouveau joueur en fin de contrat, à Chelsea cette fois : Antonio Rüdiger.

Sa prolongation n'avance pas

Et les décideurs madrilènes pensent déjà à l'été prochain selon AS. Le club de la capitale espagnole suite de très près la situation de Serge Gnabry, le milieu de terrain allemand du Bayern Munich. Son contrat expire en 2023 et il n'a toujours pas prolongé. En Allemagne, on se dit plutôt pessimiste à ce sujet, et le Real Madrid compte bien en profiter.

Capable de jouer sur un côté ou dans l'axe, il serait un joli renfort pour les Madrilènes, et ne devrait pas avoir des exigences salariales particulièrement importantes. Florentino Pérez et ses équipes n'ont plus qu'à attendre janvier 2023, en espérant que d'ici là, le Bayern ne parvienne pas à inverser la tendance et conserver son joueur...