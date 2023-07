Mercato PSG : Chelsea revient à la charge pour Neymar !

La suite après cette publicité

Décidément, il n’y a pas que la saga Mbappé cet été au Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, bien malin est celui qui peut affirmer à 100% où jouera Neymar cette saison. À 31 ans, le Brésilien est passé par tous les statuts chez les Rouge et Bleu. De leader du projet de QSI en 2017, il est devenu indésirable six ans plus tard. Et encore, le numéro 10 est loin d’être parti.

Poussé vers la sortie par Luis Campos, l’international auriverde devait faire place nette à la nouvelle star du club, Kylian Mbappé. Mais sans surprise, personne n’a voulu d’un joueur régulièrement blessé et dont le contrat (plus de 30 M€ bruts par saison jusqu’en 2027) constitue un frein XXL pour tout prétendant. Et puis, la situation a changé.

Mbappé est actuellement en plan divorce avec Paris et l’arrivée de Luis Enrique, un coach qui a emmené Neymar au sommet au FC Barcelone, pourrait changer la donne. En clair, si le PSG perd Messi et Mbappé, pas sûr qu’il faille se séparer du Brésilien, surtout si un entraîneur qu’il connaît bien arrive à le relancer. C’est d’ailleurs pour cette raison que Le Parisien annonce que Nasser Al-Khelaïfi préfère désormais que son joueur reste dans la capitale française. Sauf que le quotidien ajoute que Chelsea et un autre club (dont l’identité n’a pas filtré) sont revenus aux nouvelles.

Et la position des Blues a quelque peu changé. Les Londoniens ont ainsi sondé l’entourage du Brésilien afin d’en savoir davantage sur ses envies et aujourd’hui, ils visent désormais un transfert et non un prêt. Depuis son arrivée au Bridge, Todd Boehly s’est montré très gourmand en termes de recrutement (plus de 600 M€ investis), mais l’Américain n’a toujours pas engagé la star mondiale qui le fait rêver. Ces derniers mois, un Neymar en disgrâce au PSG était devenu une cible idéale. Et cette fois, les champions d’Europe 2021 semblent prêts à passer aux choses sérieuses. Reste à connaître la position du principal intéressé.