Liga : le Betis accroché par Las Palmas

Suite et fin de la 36e journée de Liga avec trois rencontres au programme. La première, programmée à 19h30, opposait Las Palmas (16e) au Betis (6e). Un match important pour le club des Canaries qui pouvait tout simplement se sauver officiellement en cas de victoire. Malheureusement pour eux, il faudra encore patienter un peu.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Betis 56 36 5 14 14 8 48 43 14 Las Palmas 38 36 -14 10 8 18 32 46

Mené deux fois au score après des buts de Marmol (csc) et Pérez, Las Palmas a su revenir à chaque fois au score grâce à Suarez et Moleiro (2-2). Un résultat qui donne six points d’avance sur le premier relégable. Quant aux Andalous, ils restent sixièmes.