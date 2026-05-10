L’Équipe de France, son avenir à l’OL… Les franches confidences de Corentin Tolisso

Corentin Tolisso est redevenu indiscutable. Auteur de la meilleure saison de sa carrière sur le plan statistique, Tolisso s’impose comme l’un des hommes forts de l’exercice 2025-2026 avec déjà 14 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Remarquable également lors de la saison 2024-2025, conclue avec 10 réalisations, l’ancien milieu du Bayern Munich a clairement retrouvé son meilleur niveau. Un retour au premier plan qui relance inévitablement le débat autour de son absence prolongée en équipe de France depuis 2021, d’autant plus que certains profils expérimentés au parcours comparable, à l’image de Florian Thauvin, ont récemment retrouvé les Bleus.

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Dans ce contexte, le joueur formé à l’OL s’est longuement confié à Téléfoot ce dimanche matin. Ému aux larmes après avoir reçu plusieurs témoignages marquants de proches, de Bruno Genesio, Alexandre Lacazette, Khalis Merah, Samuel Umtiti ou encore de sa mère, Corentin Tolisso est revenu sur son parcours, ses difficultés passées et son rôle de capitaine à l’Olympique Lyonnais. « Aujourd’hui, ça se passe bien, mais il y a eu des moments très difficiles. Je suis content d’être revenu à un niveau comme celui-ci. J’ai encore envie de faire de belles choses, il me reste quelques années, donc il faut profiter. Ma carrière, en un mot, c’est difficile à résumer, mais je dirais la persévérance : il ne faut jamais rien lâcher. Mon père m’a toujours répété que tout passe par le mental », a expliqué le joueur de 31 ans à propos de son état d’esprit.

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Un rôle de capitaine à l’OL déterminant

Si il a avoué avoir eu des doutes lors de son grand retour dans le Rhône en 2022, Tolisso n’a jamais été tendre envers lui-même : « quand je suis revenu à l’OL, j’avais du mal à définir mes objectifs. Je me suis posé, je me suis interrogé sur ce que je devais changer, et au final, j’ai modifié beaucoup de choses, notamment dans le travail et l’état d’esprit. Je me suis dit que si je voulais atteindre mes objectifs, il fallait accepter les efforts qui vont avec. On ne peut pas se plaindre de ne pas réussir si on ne fait pas ce qu’il faut pour y parvenir ».

Ensuite, le natif de Tarare est revenu sur son rôle central de capitaine de l’Olympique Lyonnais et sur ce que ce statut implique au quotidien : « porter le brassard dans mon club de cœur, c’est avant tout montrer l’exemple. Pour moi, le groupe doit être à l’image de son capitaine : si je suis en retard, je ne peux pas attendre des autres qu’ils soient à l’heure. C’est ce que j’essaie d’incarner au quotidien. Il y aura des jours sans, c’est certain, mais dans l’attitude, je dois être irréprochable ».

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Les Bleus toujours dans un coin de sa tête ?

Alors qu’il a déjà confié à plusieurs reprises dans les médias rêver de retrouver l’équipe de France, et notamment de disputer la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Corentin Tolisso estime aujourd’hui vivre, selon ses mots, la meilleure saison de sa carrière. « Je pense que je réalise ma meilleure saison. Mais au-delà de ça, le rôle que j’ai sur le terrain et celui de capitaine sont différents de ce que j’ai pu connaître il y a dix ans. Je me sens bien dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle », a-t-il avoué avant d’ajouter sur l’équipe de France : « ma longue absence en équipe de France depuis 2021 ? Je travaille, je me concentre sur mon club et sur cette place en Ligue des Champions. J’ai fait ce que je pouvais, je n’aurais aucun regret. »

Pour conclure, l’homme aux plus de 300 matchs avec le club rhodanien s’est aussi confié sur son avenir. En effet, interrogé amicalement par Alexandre Lacazette, qui lui demandait s’il était tenté de le rejoindre sous le soleil en Saudi Pro League, Corentin Tolisso a répondu sans détour : « je pense que ce n’est pas le moment de le rejoindre… Pour l’instant, mon objectif, c’est de remporter le trophée du cœur. Je veux gagner quelque chose avec l’OL, c’est vraiment quelque chose que j’ai envie de faire avant la fin de ma carrière. » Voilà qui devrait ravir les supporters lyonnais.