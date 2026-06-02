CdM : la liste de la Jordanie pour la Coupe du monde avec Mousa Al Tamari

Pour sa première participation à la Coupe du Monde, la Jordanie s’est faite désirer. En effet avec l’Ouzbékistan, Al-Nashama, les Chevaleresques, viennent de dévoiler la dernière liste de 26 joueurs à s’envoler pour la Coupe du monde 2026. Placée dans le groupe J avec l’Algérie, l’Argentine et l’Autriche, la sélection asiatique tentera de déjouer les pronostics.

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إعلان قائمة النشامى لنهائيات كأس العالم 2026



التفاصيل: https://t.co/MBHrn8oX3B#معك_يالنشمي pic.twitter.com/1icvHV3kVs — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) June 2, 2026

Ainsi on retrouve une large concentration de joueurs évoluant en Asie. Seuls Mousa Al-Tamari (Stade Rennais) visage bien connu de la Ligue 1 et Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb) évoluent en Europe. Les Jordaniens débuteront la compétition le 17 juin face à l’Autriche.

La liste des 26 de la Jordanie

Gardiens : Yazeed ABulaila (Al-Hussein), Noureddin Bani Attiah (Al-Faisaly) et Abdallah Al-Fakhouri (Al-Wehdat)

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Défenseurs : Yazan Al-Arab (Séoul FC), Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Saed Al-Rosan (Al-Hussein), Husam Abu Dahba (Al-Faisaly), Mohammad Abualnadi (Selangor), Saleem Obaid (Al-Hussein), Mohammad Abu Hasheesh (Al-Karma), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa), Ehsan Haddad (Al-Hussein) et Anas Badawi (Al-Faisaly)

Milieux : Nizar Al-Rahsdan (Qatar SC), Amer Jamous (Al-Zawraa), Noor Al-Rawabdeh (Selangor), Ibrahim Saadeh (Al-Karma), Rajaei Ayed (Al-Hussein) et Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat)

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Attaquants : Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein), Odeh Fakhouri (Pyramids FC), Mousa Al-Tamari (Stade Rennais), Shararh (Raja Club Athletic), Ali Azaizeh (Al-Shabab), Ali Olwan (Al-Sailiya) et Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb)