Valentin Carboni prêté au Racing Club
Après le Genoa, l’Inter prête à nouveau Valentin Carboni. le milieu offensif est cette fois-ci envoyé au Racing Club. «La formalité, strictement nécessaire et indispensable, est désormais accomplie : Valentín Carboni a signé son contrat avec Racing, auquel il sera lié pour une saison, sans frais ni option d’achat de la part de l’Inter Milan, propriétaire de son contrat.»
La suite après cette publicité
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Trophée des Champions : la sortie totalement inattendue de Medhi Benatia après la défaite de l’OM !
Explorer