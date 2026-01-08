Valentin Carboni prêté au Racing Club

Après le Genoa, l’Inter prête à nouveau Valentin Carboni. le milieu offensif est cette fois-ci envoyé au Racing Club. «La formalité, strictement nécessaire et indispensable, est désormais accomplie : Valentín Carboni a signé son contrat avec Racing, auquel il sera lié pour une saison, sans frais ni option d’achat de la part de l’Inter Milan, propriétaire de son contrat.»

