Le Real Madrid s’apprête à sécuriser l’avenir de l’un de ses joueurs les plus importants. Selon les informations du quotidien espagnol AS, Federico Valverde a trouvé un accord avec les dirigeants madrilènes pour prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2031. Actuellement lié à la Maison Blanche jusqu’en 2029, le milieu de terrain uruguayen de 28 ans devrait également bénéficier d’une importante revalorisation salariale, qui le placerait parmi les joueurs les mieux rémunérés de l’effectif. Une récompense pour celui qui porte désormais le brassard de capitaine et s’est imposé comme un élément incontournable du dispositif de José Mourinho. Le technicien portugais apprécie notamment sa polyvalence, puisqu’il n’hésite pas à l’utiliser au milieu de terrain ou sur le côté droit de la défense. Quatrième joueur le plus utilisé par son entraîneur cette saison avec 1 184 minutes disputées, Valverde a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives. L’annonce officielle de sa prolongation devrait intervenir prochainement, alors que les deux parties sont déjà parvenues à un accord.

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Arrivé au Real Madrid en 2016 en provenance de Peñarol pour environ cinq millions d’euros, Federico Valverde s’inscrit un peu plus dans la durée au sein du club espagnol. Après avoir évolué avec la réserve madrilène puis effectué un prêt au Deportivo La Corogne, l’international uruguayen a progressivement gagné sa place dans l’équipe première. Il totalise aujourd’hui 387 rencontres sous le maillot merengue, pour 44 buts, 46 passes décisives et 14 trophées remportés. Devenu le septième joueur étranger le plus capé de l’histoire du Real Madrid, il pourrait poursuivre son aventure dans la capitale espagnole jusqu’à ses 33 ans. Sa prolongation s’inscrit dans une stratégie plus large des dirigeants madrilènes, qui ont déjà officialisé les nouveaux contrats d’Arda Güler et d’Aurélien Tchouaméni. Des accords auraient également été trouvés avec Jude Bellingham, Thibaut Courtois et Brahim Díaz, dont les prolongations restent à annoncer. Le Real Madrid entend ainsi conserver ses cadres sur le long terme, avec Valverde comme l’un des piliers de son projet sportif.