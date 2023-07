Le boss du RC Lens met les choses au clair pour Franck Haise

Annoncé sur le départ et dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Franck Haise devrait, malgré tout, poursuivre l’aventure sur le banc du RC Lens. Présent en conférence de presse, ce lundi, Arnaud Pouille, le directeur général du club artésien, a d’ailleurs tenu à mettre les choses au clair quant à ce dossier.

«J’ai lu beaucoup de choses. Franck Haise est bien le coach et manager général du RC Lens. C’était important de le signaler, et d’arrêter ces rumeurs, même dans les grands journaux nationaux», a ainsi lancé le DG des Sang et Or. Le message est passé !

