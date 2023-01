Liverpool : Virgil van Dijk pense toujours au titre

Virgil van Dijk n’a pas rendu les armes. Alors que Liverpool pointe au sixième rang à 15 points d’Arsenal, leader de Premier League, le défenseur néerlandais n’a pas abandonné l’idée de décrocher le titre en fin de saison. C’est en tout cas ce que laissent entendre ses paroles au tabloïd britannique The Mirror avant la rencontre ce lundi contre Brentford (18h30). « Nous sommes à quelques points d’Arsenal, mais la saison pourrait être très folle, très étrange. »

Un esprit conquérant, notamment dû à la belle série des Reds, qui restent sur quatre victoires consécutives en championnat. Mais l’ancien joueur de Southampton reste toutefois lucide avant d’entamer la seconde partie de saison. « Mais nous devons être réalistes et nous ne pensons pas au titre pour le moment. Nous devons nous concentrer sur le match qui nous attend, gagner des matchs et nous verrons ensuite. Je suis toujours motivé, je veux toujours gagner et je donne tout à chaque match. »

