Amical : Manchester City domine Girona, Haaland buteur

Alors que la Coupe du Monde 2022 livrera, dans les prochaines heures, son verdict à l'issue de la finale opposant la France à l'Argentine, les différents clubs européens poursuivent, quant à eux, leur préparation hivernale avant d'attaquer la seconde partie de saison. Dans cette optique, Manchester City, dauphin des Gunners en Premier League, affrontait Girona, treizième de Liga.

Une rencontre amicale qui tournait rapidement à l'avantage des Citizens. Portés par Kevin de Bruyne, de retour du Qatar après l'échec de la Belgique et buteur dès les premiers instants (1-0, 5e), les hommes de Pep Guardiola contrôlaient tranquillement cette partie. Auteur de 29 buts et 4 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice 2022-2023, Erling Haaland semble, lui, prêt à poursuivre sur sa lancée. Servi par KdB, c'est d'ailleurs lui qui doublait la mise (2-0, 18e) et parachevait le succès des siens face aux hommes de Míchel. Une belle victoire (2-0) avant d'affronter Liverpool en Carabao Cup, dans cinq jours.