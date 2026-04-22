Le Real Madrid veut boucler 6 départs et 3 arrivées

Cet été, Florentino Pérez a désigné la priorité de son club. Il s’agira de recruter un entraîneur pour relancer la machine à gagner madrilène. Mais il devrait aussi y avoir quelques ajustements au sein de l’effectif. Ainsi, ABC Deportes révèle qu’il ne faudra pas s’attendre à des folies, mais que la Casa Blanca souhaite apporter du sang neuf en défense (dans l’axe et au poste de latéral droit) ainsi qu’au milieu de terrain. En ce qui concerne les autres postes, le boss merengue estime que le club a déjà ce qu’il faut cette saison.

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D’autant qu’il compte aussi sur le retour de prêt d’Endrick ou encore le rachat de Nico Paz, en plus des 3 renforts souhaités en défense et au milieu. Au rayon des départs, Franco Mastantuono devrait être envoyé en prêt. Gonzalo Garcia s’en ira, dans l’idéal sous la forme d’une vente avec une option de rachat. Le Real Madrid souhaite aussi renflouer ses caisses en vendant Raul Asensio, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos et Fran García. L’été promet d’être chaud à Madrid. D’autant qu’ABC Deportes précise que la Coupe du Monde 2026 influencera aussi certaines décisions de Florentino Pérez, dans un sens comme dans l’autre.