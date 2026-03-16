AC Milan : le craquage de Rafael Leão
Ce dimanche soir, l’AC Milan a perdu une nouvelle occasion de se rapprocher de l’Inter en Serie A, s’inclinant 1-0 face à la Lazio et restant à 8 points de son rival. Le match a été marqué par la sortie contrariée de Rafael Leão à la 67e minute. L’ailier portugais, jusque-là discret, a mal accepté sa sortie et a quitté le terrain visiblement énervé, au point que son gardien Mike Maignan a dû intervenir pour tenter de le calmer.
Y el portugués no estaba muy contento con Allegri 👀🇵🇹
Massimiliano Allegri, interrogé en conférence d’après-match, a cherché à relativiser l’incident. « Leão était en colère parce qu’il avait réalisé deux bonnes actions, ils auraient pu lui faire la passe et ils ne l’ont pas fait », a expliqué l’entraîneur, soulignant que la frustration du joueur venait davantage de ses performances personnelles que d’un conflit avec le staff. Sur le banc, Allegri a tenté de le réconforter en l’enlaçant, mais Leão a repoussé les gestes de son coach avant de s’asseoir, témoignant d’une tension palpable…
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
L’opposant de Joan Laporta n’en croit pas ses yeux après les résultats de l’élection du FC Barcelone
Explorer