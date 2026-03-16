Menu Rechercher
Commenter
Serie A

AC Milan : le craquage de Rafael Leão

Par Allan Brevi
1 min.
Leao dégouté @Maxppp
Lazio 1-0 Milan

Ce dimanche soir, l’AC Milan a perdu une nouvelle occasion de se rapprocher de l’Inter en Serie A, s’inclinant 1-0 face à la Lazio et restant à 8 points de son rival. Le match a été marqué par la sortie contrariée de Rafael Leão à la 67e minute. L’ailier portugais, jusque-là discret, a mal accepté sa sortie et a quitté le terrain visiblement énervé, au point que son gardien Mike Maignan a dû intervenir pour tenter de le calmer.

La suite après cette publicité
Ligas Top del Fútbol
🇮🇹🔴⚫️ Rafael Leao salió al minuto 66' en el choque de Milan ante Lazio

Y el portugués no estaba muy contento con Allegri 👀🇵🇹
Voir sur X

Massimiliano Allegri, interrogé en conférence d’après-match, a cherché à relativiser l’incident. « Leão était en colère parce qu’il avait réalisé deux bonnes actions, ils auraient pu lui faire la passe et ils ne l’ont pas fait », a expliqué l’entraîneur, soulignant que la frustration du joueur venait davantage de ses performances personnelles que d’un conflit avec le staff. Sur le banc, Allegri a tenté de le réconforter en l’enlaçant, mais Leão a repoussé les gestes de son coach avant de s’asseoir, témoignant d’une tension palpable…

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Rafael Leão
Massimiliano Allegri

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Rafael Leão Rafael Leão
Massimiliano Allegri Massimiliano Allegri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier