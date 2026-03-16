AC Milan : le craquage de Rafael Leão

Ce dimanche soir, l’AC Milan a perdu une nouvelle occasion de se rapprocher de l’Inter en Serie A, s’inclinant 1-0 face à la Lazio et restant à 8 points de son rival. Le match a été marqué par la sortie contrariée de Rafael Leão à la 67e minute. L’ailier portugais, jusque-là discret, a mal accepté sa sortie et a quitté le terrain visiblement énervé, au point que son gardien Mike Maignan a dû intervenir pour tenter de le calmer.

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Massimiliano Allegri, interrogé en conférence d’après-match, a cherché à relativiser l’incident. « Leão était en colère parce qu’il avait réalisé deux bonnes actions, ils auraient pu lui faire la passe et ils ne l’ont pas fait », a expliqué l’entraîneur, soulignant que la frustration du joueur venait davantage de ses performances personnelles que d’un conflit avec le staff. Sur le banc, Allegri a tenté de le réconforter en l’enlaçant, mais Leão a repoussé les gestes de son coach avant de s’asseoir, témoignant d’une tension palpable…