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Liga

Kylian Mbappé copieusement sifflé par le Santiago Bernabéu

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Real Madrid 2-1 Alavés

Il a beau avoir inscrit le premier et pour l’instant seul but du match entre le Real Madrid et Alavés, Kylian Mbappé a une cote de popularité assez basse à Madrid en ce moment. Juste avant la mi-temps, il a ainsi été sifflé par le public madrilène après avoir manqué une grosse occasion. Plus tôt dans la rencontre, il avait déjà été pris à partie.

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Le Journal du Real
😬 La bronca du Bernabéu après cette tentative de lob manquée de Mbappé !

@LeoJobert1
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Il pourra au moins se consoler en se disant qu’il n’a pas été le seul Merengue sifflé par le public ce soir, puisque Vinicius Jr a aussi été sifflé, et encore plus copieusement que son coéquipier français. Bonne ambiance à Madrid, où on n’oublie pas les mauvais résultats de ces dernières semaines…

Pub. le - MAJ le
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