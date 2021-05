PSG : la mise au point de Leonardo sur le dossier Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, les rumeurs se succèdent au sujet de Mauricio Pochettino. D'abord, Tottenham a sondé la possibilité d'un retour de l'Argentin à Londres. Jugé fantaisiste d'abord, ce bruit a pris de l'ampleur lorsque les médias anglais ont indiqué que le technicien n'était pas insensible aux appels du pied de son ancien club et de son ancien patron Daniel Levy.

Puis, peu après l'annonce du départ de Zinedine Zidane, le natif de Murphy a été cité parmi les pistes étudiées par le Real Madrid. Il y a quelques heures, on a même entendu que l'intéressé avait demandé à la direction du Paris SG de pouvoir partir pour rallier la Casa Blanca. Autant d'informations qui sèment le trouble sur l'avenir du Sud-Américain, arrivé en janvier, dans la capitale.

Le ton est donné

En marge de la rencontre des féminines du PSG contre l'Olympique Lyonnais (0-0), le directeur sportif des Rouge-et-Bleu Leonardo a pris la parole. Et le message était laconique et plutôt clair. «Pochettino a deux ans de contrat avec le PSG et on est très content», a lâché le Brésilien aux micros de Europe 1 et France Bleu Paris.

Un son de cloche transparent. Autrement dit, le PSG n'a a priori pas l'intention de laisser filer son entraîneur. Il faudra donc que Tottenham et le Real Madrid se montrent très convaincants pour qu'il change d'avis. Et que Pochettino manifeste clairement ses intentions.