Coupe du Monde 2026 : l’Union européenne réagit à son tour à l’affaire Balogun

Depuis dimanche soir et la décision de la FIFA de suspendre l’exclusion de Folarin Balogun, les réactions se multiplient. L’article 27 du Code disciplinaire de la FIFA ainsi que l’intervention de Donald Trump dans cette affaire ont énormément fait réagir négativement. [Après la réaction de Rudi Garcia en conférence de presse ou encore celle de l’UEFA, qui a dézingué l’instance de Gianni Infantino dans un communiqué publié ce lundi matin, c’est au tour de l’Union européenne d’évoquer ce dossier.

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Commissaire européen à l’Équité intergénérationnelle, à la Jeunesse, à la Culture et aux Sports, Glenn Micallef a exprimé son opinion sur cette affaire Balogun : « de nombreux supporters de football, y compris d’anciens joueurs, se sont déjà exprimés au sujet de la suspension de Folarin Balogun. En tant que supporter, je pense moi aussi que cette décision était erronée. Cela dit, j’ai toujours été clair sur ce point : les décisions relatives aux règles sportives et aux questions sportives relèvent de la compétence des instances sportives, et non des responsables politiques. Influencer les décisions sportives reviendrait à porter atteinte à l’autonomie du sport. Nous devrions plutôt nous concentrer sur les véritables défis de gouvernance auxquels le sport est confronté, notamment l’utilisation du sport à des fins politiques », a-t-il lâché sur X, critiquant ainsi l’intervention du président des USA. En attendant, Balogun sera bien sur la pelouse de Seattle face à la Belgique pour ce troisième 1/8e de finale de Coupe du Monde, dans la nuit de lundi à mardi.