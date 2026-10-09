Ligue 1
OL : Loïs Openda a quitté le stade en béquilles
L’OL a connu sa première défaite en Ligue 1 ce soir à Lens (2-1). Pour ne rien arranger, Loïs Openda est sorti sur blessure à l’heure de jeu pour ce qui semblait être une béquille après un contact rugueux avec Ismaëlo Ganiou.
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Paulo Fonseca a confié à Ligue 1+ qu’il attendait des nouvelles de la santé de son attaquant demain, mais un premier indicateur déjà. Le Belge a été filmé muni de béquilles pour quitter le vestiaire et le stade.
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