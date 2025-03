OM : les supporters mettent le feu au Vélodrome avant le Classique

Avant le choc de dimanche face au leader incontesté du championnat (20h45), le Paris Saint-Germain, les joueurs de l’OM ont pu réaliser qu’ils ne seraient pas seuls malgré l’interdiction de déplacement de leurs supporters. Cette semaine, le président Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi avaient décidé d’organiser une séance d’entraînement au Vélodrome en présence de fans.

Une façon de renforcer les liens et de motiver les joueurs à l’approche du Classique. La séance en question a eu lieu cet après-midi et quelques supporters ont donc pu exprimer leur soutien à leurs protégés. Une ambiance festive, marquée par quelques craquages de fumigènes. Plus tôt dans l’après-midi, Roberto De Zerbi s’était exprimé en conférence de presse sur le choc qui attend ses hommes.