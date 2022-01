OM : les derniers enjeux du mercato

Au lendemain de sa belle victoire en huitièmes de finale de la Coupe de France face à Montpellier, l’Olympique de Marseille ne va pas avoir le temps de souffler. Tout d’abord parce que les Marseillais se déplacent, ce mardi, à Lyon pour affronter l’OL en match en retard de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas la seule raison. En effet, ce lundi marque la dernière journée du mercato hivernal. Si Pablo Longoria a bien travaillé et a réussi à recruter deux joueurs libres (Bakambu, Kolasinac), en plus de Samuel Gigot qui débarquera l'été prochain, cela a été plus compliqué sur les départs (Benedetto et le prêt de Jordan Amavi à Nice). C’est là que constituent les derniers objectifs du président espagnol.

Comme depuis quatre mercatos, Duje Caleta-Car (fin de contrat en 2023), redevenu un titulaire de choix pour Sampaoli, est candidat au départ. West Ham, qu’il avait refusé il y a quelque temps, est toujours sur les rangs et espère encore obtenir sa signature. Ainsi, Longoria essaye d’obtenir une belle offre alors que Frank McCourt, l’actionnaire principal du club, aimerait voir 30 M€ arriver dans les caisses.

Bamba Dieng et Alvaro sont à surveiller

Le géant croate ne sera pas celui qui amènera la totalité de cette somme. Ainsi, Bamba Dieng, à la CAN avec le Sénégal, dispose de belles pistes en Angleterre. S’il n’est pas le choix numéro 1 des clubs comme Newcastle, il figure en bonne position sur les tablettes des Magpies, entre autres. Longoria est à l’écoute et aimerait une somme dépassant les 10 M€.

Il faudra aussi surveiller la situation d’Alvaro Gonzalez. Le défenseur espagnol n’entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli. Malgré sa récente prolongation (jusqu’en 2024), il pourrait être prêté en Espagne. En cas de départ du Croate, un défenseur central expérimenté est dans le viseur de Longoria pour un prêt de six mois. Les dernières heures vont être chaudes sur la Canebière, mais Pablo Longoria adore ça.